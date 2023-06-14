Altınordu'da Kürşad Sürmeli ayrıldı

Altınordu'da sözleşmesi sona eren Kürşad Sürmeli, takımdan ayrıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da Kürşad Sürmeli ayrıldı
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14 Haziran 2023 16:48
Spor Toto 1'inci Lig'den TFF 2'nci Lig'e düşen Altınordu'da sözleşmesi sona eren Kürşad Sürmeli'nin takımdan ayrıldığı öğrenildi.

Kırmızı-lacivertlilerin iki sezondur görev yapan 27 yaşındaki orta saha ile sözleşme yenilemediği ifade edildi.

Altınordu'nun 2020-2021 sezonunda Hollanda 2'nci Ligi ekibi Maastricht'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı gurbetçi oyuncu, geride kalan iki sezonda 51 mücadelede görev yaptı.

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