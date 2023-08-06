Altınordu'da Korkmaz: Zoru başaracağız

Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkmaz, yeni sezonda TFF 2'nci Lig'de kendilerini güzel bir sezon beklediğini dile getirdi.



Üst üste 9 sezon 1'inci Lig'de mücadele ettiklerini hatırlatan Sportif Direktör Korkmaz, 2'nci Lig'e yabancı kaldıklarını söyleyerek, "2'nci Lig tanımadığımız bir lig, transfer görüşmelerimizde bunu fark ediyoruz. 9 sene uzak kaldığımız bir lig. Her şerde bir hayır vardır. Altınordu'nun Türkiye'nin Atletic Bilbaosu olması için belki de bu gerekiyordu" yorumu yaptı.

"Düşmemek daha kolay, çıkmak zor" diyen Murat Korkmaz, "Biz kolayı başaramadık ama bu zoru başaramayacağımız anlamına gelmez. Çok güzel genç kadromuz var, güzel bir sezon bizi bekliyor. Antrenmanlar çok iyi gidiyor. İzmir çok sıcak bir şehir ama gençler çok motive, çok dirençli. Bir çok evladımızı biz pişmesi için bu liglere yollamıştık önceden. Onların hepsi geri geldi. Onlar bu ligin tecrübeli futbolcuları. Güzel bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz. Güzel bir hava yakaladık" şeklinde konuştu.

Altınordu'da izinli alarak bir süredir Almanya'da ailesinin yanında bulunan forvet Ali Özgün'ün geçtiğimiz günlerde takıma katıldığı öğrenildi.



Geçen sezon devre arasında Menemen FK'dan transfer edilen ve gösterdiği performansla alkış toplayan Ali Özgün, yeni sezonda İzmir ekibinin gol yollarındaki en önemli kozlarından biri olacak.