Altınordu'da Koray ve Uğur imzaladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Altınordu, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı gurbetçi santrfor Koray Dağ ve 10 numara Uğur Çetinkaya ile resmi sözleşme imzaladı.



Sportif direktör Murat Korkmaz'ın katıldığı imza töreninde Almanya ekibi TS Dortmund'dan transfer edilen Koray 2.5 yıllık, Efeler 09 SFK'dan transfer edilen Uğur ise 3.5 yıllık kontrat imzaladı.



"SCOUT'LARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Murat Korkmaz, "Koray Dağ'ı uzun zamandır takip ediyorduk. Süratli ve hızlı, temas futbolu seven Koray'ın bize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Onu ikna ettiğimiz için mutluyuz. İlk yarıyı nasıl bıraktıysak ikinci yarıya öyle başlamak istiyoruz. Özellikle Almanya'da bizler adına oyuncu izleyen scout ekibimizde yer alan Himmet Kol ve Abdullah Filik ile Oyuncu Alım Direktörü Yusuf Kocakaya'ya teşekkür ediyoruz. Onlar da yoğun bir şekilde oyuncu izlemeye devam ediyorlar" diye konuştu.



Efeler 09 SFK ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını kaydeden Korkmaz, "İstediğimiz orta sahayı son zamanlarda çok iyi ilişkiler içinde olduğumuz Efeler'den bulduk. Efeler 09'un başında da bizim futbol organizasyonumuzda yetişmiş futbol insanı Mahmut Gözüaçık var. Mahmut Başkan bizim adımıza çok değerli bir isim. Efeler 09 Kulübü'ne kulübümüzden yetişen gençlerimizin daha fazla süre bulmaları için gönderiyoruz. Türkiye'de U19 Ligi'nden sonra arada bir lig yok. Avrupa'da arada lig olduğu için genç sporcular kendilerini yetiştiriyorlar. Maalesef bizim ülkemizde U19'dan sonra genç sporcularımız, A takımımıza yükseldikten sonra kendilerinden yaşça büyük ve tecrübeli oyunculara karşı forma giyiyorlar. Takımımızda süre bulamayan gençlerimizin tecrübe kazanmaları gerekiyor. Bu konuda Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'ne teşekkür ediyoruz. Efeler'den ilk transferimiz Uğur ile yaptık. Kiralık gönderdiğimiz oyuncularımız da tecrübe kazanarak geri dönecekler" dedi.



KORAY DAĞ: TAKIMA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM



Altınordu'nun gurbetçi transferi Koray Dağ, "Tesisleri gördüm, harika bir yere sahibiz. Altınordu ile ilgili hep olumlu şeyler duyuyordum. Zaten Ali Çırak ile beraber oynamıştım ondan da olumlu ilgiler aldım. Ben buraya boşuna gelmedim. Gollerim ve asistlerimle takıma katkı sunup Altınordu'yu bir üst lige çıkarmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



UĞUR ÇETİNKAYA: FORMA REKABETİNDE BEN DE VARIM



Altınordu'nun Efeler 09'dan kadrosuna kattığı Uğur Çetinkaya, "Tesisleri gezdim, böyle tesisi olan kulüp sayısı ülkemizde çok az. Bir genç futbolcunun kendisini geliştirmesi için her türlü olanak ve imkan var. Takıma yeni katıldım. Adaptasyon sürecim bittiğinde takıma katkı vermek istiyorum. Takım içindeki forma savaşında ben de varım. Formayı kapıp Altınordu'ya şampiyonluk yolunda katkı sunmak istiyorum. Takım içinde herkesin ağzında bir şampiyonluk söylemi var. Bu şampiyonlukta takıma katkı vermek istiyorum" yorumu yaptı.



