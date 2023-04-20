Altınordu'da Kerim futbola sarıldı

Süper Lig ekibi Hatayspor'un futbolcusu olan Kerim, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazından kendi çabasıyla kurtularak hayata tutundu.



Depremde, aynı binada kaldıkları takım arkadaşı Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savutçu'yu kaybetme acısı yaşayan 25 yaşındaki savunmacı, altyapısından yetiştiği Altınordu'da acılarını hafifletmek için futbola odaklandı.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) deprem bölgesindeki kulüplere verdiği özel izinle bu sezon Göztepe ve Hatayspor'dan sonra kiralık olarak Altınordu'ya transfer olup 3 farklı takımda oynama şansı bulan Kerim Alıcı, kırmızı-lacivertli formayı kaparak performansıyla alkış toplamaya başladı. Deneyimli defans oyuncusu Ankara Keçiörengücü deplasmanında yedek soyunduktan sonra son 5 maçta Tuzlaspor, Samsunspor (D), Denizlispor, Eyüpspor ve Altay'a (D) karşı ilk 11'de görev yaptı.



Depremde yaşadıklarıyla ilgili açıklama yapmayan Kerim'in tamamen futbola odaklanarak zorlu süreci aşmak istediği ifade edildi.





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