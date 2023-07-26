Altınordu'da kemer sıkma politikası

TFF 2. Lig'e düşen Altınordu'da yeni sezon öncesi kulüp giderlerini azaltmak için bir dizi önlem alan Başkan Seyit Mehmet Özkan, son olarak oyuncuların tesislerde kalmamasına karar verdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da kemer sıkma politikası
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26 Temmuz 2023 16:40
TFF 2. Lig'e düşen Altınordu'da yeni sezon öncesi kulüp giderlerini azaltmak için bir dizi önlem alan Başkan Seyit Mehmet Özkan, son olarak oyuncuların tesislerde kalmamasına karar verdi.

Geçen sezon 1'inci Lig'de küme düşen kadroda yer alan tecrübeli futbolcuların büyük bölümüyle yollarını ayırıp, gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyla yola devam etme kararı alarak maliyetleri düşüren Başkan Özkan, ayrıca Kuşadası'nda A takımın konakladığı Beytullah Baliç Yerleşkesi'ni kapatıp, A takımı Torbalı'daki akademinin hizmetinde olan Metin Oktay Yerleşkesi'ne taşımıştı.

Torbalı'da A takımla birlikte U19 ve U17 takımlarının birlikte antrenman yapacağı açıklanırken, dev tesiste hiçbir futbolcunun artık konaklamayacağı öğrenildi. Daha önce Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 13-19 yaş arası 100'ün üzerinde futbolcu adayına ev sahipliği yapan Metin Oktay Yerleşkesi'nde oyunculara 3 öğün yemek veriliyordu.

Bundan sonra tesise antrenman yapmak için gelecek futbolcuların sadece öğlen ara öğün yemeği yiyeceği, daha sonra evlerine döneceği belirtildi. Gençlerin ev arayışına girdiği öğrenilirken Altınordu Başkanı Özkan, "Konfordan yüksek performans çıkmaz" pankartı asarak oyunculara mesaj verdi.

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