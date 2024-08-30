Altınordu'da kaptanlar belli oldu

TFF 2. Lig ekibi Altınordu'da yeni sezonda kaptan olacak 3 futbolcunun isimleri belli oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Altinordu.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altınordu'da kaptanlar belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ağustos 2024 13:06
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Altınordu'da yeni sezonda kaptanlık görevini üstlenecek 3 futbolcunun isimleri netleşti.

Kırmızı-lacivertlilerde birinci kaptanlık görevini takımın en tecrübeli iki isminden biri olan stoper Eren Tokat üstlenecek. İzmir temsilcisinde ikinci kaptanın orta saha oyuncusu Tahsin Çakmak olduğu belirtildi. Almanya doğumlu Tahsin'in özellikle gurbetçi futbolculardan sorumlu olacağı ifade edildi. Altınordu'da üçüncü kaptan olarak ise yine orta sahada görev yapan Sami Satılmış'ın belirlendiği kaydedildi. Akademiden yetişen Sami altyapıdan yetişen gençlere ağabeylik yapacak. Üç futbolcunun da takım içi uyumdan sorumlu olacağı vurgulandı.

 
 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery