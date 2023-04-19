Altınordu'da kaptan gözden düştü

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da kaptan Ahmet İlhan Özek, son haftalarda forma şansı bulmakta zorlanmaya başladı. Bu sezon attığı 10 golle İzmir ekibinin en skorer ismi olan tecrübeli sağ kanat oyuncusu, teknik direktör Hasan Özer göreve geldikten sonra şans bulduğu hiçbir maçta 90 dakikayı tamamlayamadı. Teknik patron Özer, son olarak 2-1 galibiyetle sonuçlanan Altay derbisinde yanında oturttuğu deneyimli öğrencisine görev vermedi.



Hasan Özer, göreve başladığı Tuzlaspor maçının devre arasında Ahmet İlhan'ı oyundan aldı. Bir sonraki hafta Samsunspor deplasmanında yedek soyunan 35 yaşındaki futbolcu ikinci yarıda oyuna girdi. Denizlispor karşılaşmasıyla ilk 11'e dönen Ahmet İlhan, bu kez 65'inci dakikada sahayı terk etti. Eyüpspor randevusunda 57'nci dakikada oyundan çıkan Ahmet İlhan, forma şansı bulamadığı Altay derbisinde son düdüğün ardından yaşanan galibiyet sevinçlerinde yer almadı. Ahmet İlhan ilk yarıda Ufuk Kahraman'la yollar ayrıldıktan sonra takımda geçici teknik direktör oyuncu olarak da görev yapmıştı.





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