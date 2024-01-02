Altınordu'da kaptan geri döndü

Altınordu'da ilk yarının bir bölümünde forma giyemeyen kaptan Arif Morkaya, son haftalarda yeniden ilk 11'e döndü.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da kaptan geri döndü
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02 Ocak 2024 13:43
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da ilk yarının bir bölümünde kulübeye mahkum kalan kaptan Arif Morkaya, son haftalarda yeniden adını ilk 11'e yazdırmayı başardı.

Sezon başında İzmir ekibiyle anlaşarak 6 yıl sonra yuvaya dönen 34 yaşındaki futbolcu ilk 5 maçta 11'de yer aldıktan sonra oynanan 7 karşılaşmada yedek soyundu.

Teknik direktör Atilla Küçüktaka, ilk devrenin son 6 haftasında Arif'i yeniden 11'e monte etti. Kırmızı-lacivertli formayla ligde 14 müsabakada 829 dakika süre bulan tecrübeli futbolcu, kupada ise 1 maçta 62 dakika oynadı. Takımın en deneyimli oyuncusu olan kaptan Arif, 3 kez sarı kart gördü. Arif, Altınordu formasıyla 3'üncü ve 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.

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