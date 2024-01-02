Altınordu'da kaptan geri döndü

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da ilk yarının bir bölümünde kulübeye mahkum kalan kaptan Arif Morkaya, son haftalarda yeniden adını ilk 11'e yazdırmayı başardı.



Sezon başında İzmir ekibiyle anlaşarak 6 yıl sonra yuvaya dönen 34 yaşındaki futbolcu ilk 5 maçta 11'de yer aldıktan sonra oynanan 7 karşılaşmada yedek soyundu.



Teknik direktör Atilla Küçüktaka, ilk devrenin son 6 haftasında Arif'i yeniden 11'e monte etti. Kırmızı-lacivertli formayla ligde 14 müsabakada 829 dakika süre bulan tecrübeli futbolcu, kupada ise 1 maçta 62 dakika oynadı. Takımın en deneyimli oyuncusu olan kaptan Arif, 3 kez sarı kart gördü. Arif, Altınordu formasıyla 3'üncü ve 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.





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