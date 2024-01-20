Altınordu'da kamp sona erdi

TFF 2. Lig'de, 21. haftayı bay geçen Altınordu, Antalya'da hazırlık kampı yaptı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da kamp sona erdi
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20 Ocak 2024 16:22
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, bay takım olduğu 21'inci haftayı Antalya'da 3 günlük kamp yaparak geçirdi.

İzmir temsilcisi kampın son gününde Almanya 4'üncü Lig ekiplerinden Alemannia Aachen ile oynadığı özel maçı 1-0 kaybetti. İlk yarısı 0-0 biten maçta rakip takım 59'uncu dakikada golü buldu. Kadrodaki eksikler nedeniyle U19 takımından A takım kampına alınan Tugay Güner, Yusuf Talga, Burak Gültekin ve Sercan Demirkıran hazırlık maçında görev yaptı. Altınordu sadece altyapı patentli gençleriyle mücadele etti.

Hafta sonunu izinli geçirecek Altınordu, evinde oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif karşılaşmasının hazırlıklarına pazartesi günü tesislerinde yeniden başlayacak.

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