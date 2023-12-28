Altınordu'da istikrarın adı Metehan

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da orta saha oyuncusu Metehan Yılmaz, ilk yarıda en fazla süre bulan oyuncu oldu.



Oynanan 18 maçta da görev alan Metehan, sadece 1 kez yedek soyunup 17 kez ilk 11'de şans buldu. Kırmızı-lacivertli formayı toplam 1531 dakika terleten Metehan, Teknik Direktör Atilla Küçüktaka'nın en çok güvendiği isim olarak dikkat çekti.



Metehan bu süreçte yaptığı 2 asistle takımına katkı sağladı. Altınordu'da stoper Hasan 1431 dakikayla ikinci sırayı alırken, 1350 dakikada oynayan kaleci Serhat en fazla süre alan diğer bir isim oldu.



Öte yandan ikinci yarının ilk haftasında Nazilli Belediyespor'a konuk olacak Altınordu yeni yıl izninin ardından hazırlıklarına 3 Ocak'ta tesislerinde devam edecek.





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