Altınordu'da iki gençten imza

Altınordu'da yeni sezon öncesi A takım kadrosuna dahil edilen genç kanat oyuncuları İlkan Sever ve Yusuf Talga, profesyonel sözleşmeye imza attı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da iki gençten imza
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05 Ağustos 2023 14:23
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon öncesi A takım kadrosuna dahil edilen genç kanat oyuncuları İlkan Sever ve Yusuf Talga, profesyonel sözleşme imzaladı.

Kırmızı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Altınordu Futbol Akademisi U19 takımımızda forma giyen ve bu sezon A takıma yükselen başarılı oyuncularımızdan İlkan Sever ve Yusuf Talga ile profesyonel sözleşme imzaladık" bilgisi verildi. İki oyuncu için düzenlenen imza töreninde Sportif Direktör Murat Korkmaz'ın yanı sıra genç oyuncuların aileleri de yer aldı.

Bursaspor altyapısında yetişen 17 yaşındaki Yusuf ve Hollanda doğumlu 18 yaşındaki İlkan, yeni sezonda formayı kapmayı hedefliyor.

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