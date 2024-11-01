Altınordu'da Hüseyin Bulut coştu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altınordu'da gurbetçi santrfor Hüseyin Bulut son 3 karşılaşmada gösterdiği performansla alkış topladı.

Sezonun ilk haftalarında yedek soyunan 25 yaşındaki futbolcu, son 3 maçta 4 gol atarak takımın en skorer ismi konumuna geldi. İlk golünü iç sahada oynanan Kastamonuspor maçında kaydederek 1-0'lık galibiyette önemli rol oynayan Hüseyin, 3-1 kazandıkları Beykoz Anadoluspor deplasmanında da 1 gol attıktan sonra son olarak İzmir'de 2-2 biten Fethiyespor karşılamasında 2 kez rakip fileleri sarstı.



İki kez ayakla ağları havalandırıp, iki de kafa golü atan Hüseyin takımın yeni yıldızı oldu. Borussia Dortmund altyapısında yetişip daha önce ülkemizde 2019-20 sezonunda Göztepe formasını da terleten Hüseyin, sezon başında Almanya 4'üncü Lig ekibi Wuppertaler SV'den transfer edilmişti. Kariyerinde Altınordu formasıyla yeni bir sayfa açmayı hedefleyen gurbetçi futbolcu, bu hafta deplasmanda oynayacakları Batman Petrolspor müsabakasında da takımının en önemli kozlarından biri olacak.



