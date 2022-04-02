Altınordu'da hedef üst üste 4. galibiyet

Spor Toto 1. Lig'de son 3 maçını kayıpsız geçen Altınordu, 3 Nisan Pazar günü Adanaspor'u konuk edecek.



Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligde kalan 8 maçı kazanmak istediklerini belirtti.



Takım olarak her sezonun sonuna doğru başarılı sonuçlar aldıklarını hatırlatan Eroğlu, şunları kaydetti:



"Takımın tam oturduğu, uyum sürecinin taktiksel anlamda çözüldüğü haftalarda biz başarıyı yakaladık. Bu sene de böyle olacağını düşünüyorum. 9 yıllık süre zarfına baktığımızda son 10 maçın hep yüksek puan ortalaması ile tamamlandığı yılları yaşadık. İşimiz kolay değil tabii ki. Oyuncularımın şu anki yakaladıkları hem bireysel hem takımla ilgili performansları bize, geleceğe umutlu bakmamızı sağlıyor."



Eroğlu, yarın Adanaspor'u mağlup etmeleri halinde her şeyin farklı olacağını ve galibiyet serilerini devam ettirmek istediklerini sözlerine ekledi.



Altınordu'nun tecrübeli oyuncularından Kubilay Aktaş, son 3 maçı gol yemeden kazandıklarını hatırlattı.



Galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini kaydeden Kubilay Aktaş, "Rakiplerimizin ne yaptığı önemli değil. Bizim kazanmaya devam etmemiz gerekiyor. Her maça final gözüyle çıkıyoruz. Son üç maçtır takım içinde herkes birbirine yardım ediyor ve sahada istediklerimizi yapıyoruz. Bunu yapabildiğimiz sürece yenemeyeceğimiz takım yok. Herkesi yenebilecek güçteyiz." ifadelerini kullandı.



Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak Altınordu-Adanaspor karşılaşmasında hakem Ömer Faruk Turtay görev yapacak.





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