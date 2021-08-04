Altınordu'da hedef Murat Sağlam!

Altınordu, 2 sezon önce de kadrosuna katmak istediği Murat Sağlam'ı kiralamak istiyor.

Haber; Yeni Asır
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Altınordu'da hedef Murat Sağlam!
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04 Ağustos 2021 13:35
Altınordu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan gurbetçi sağ bek Murat Sağlam'a kanca attı.

Kırmızı-lacivertliler, Almanya doğumlu 23 yaşındaki yıldız savunmacıyı kiralamak için girişimlere başladı.

JSG Hameln-Land ve Wolfsburg altyapısında görev alan Murat, 2019-20 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de ligde sadece 1 maça çıkmıştı. Geçen sezonu kiralık olarak Çaykur Rizespor'da geçiren gurbetçi defans oyuncusu Karadeniz temsilcisinde 1 müsabakada görev aldı.

Wolfsburg altyapısında yetişen Murat'ı Altınordu, iki sezon önce de kadrosuna katmak istemişti. F.Bahçe ve Trabzonspor'un da devreye girmesiyle gurbetçi oyuncu, Altınordu'yu tercih etmemişti. Transferin bir kaç gün içesinde açıklanması bekleniyor.


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