Altınordu'da hedef hasreti sonlandırmak

Altınordu galibiyet hasretini sona erdirmek için Kırşehir FK ile karşılaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da hedef hasreti sonlandırmak
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16 Ekim 2023 14:46
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 7 maçta 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Altınordu, çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Kırşehir FK maçından mutlak galibiyet bekliyor.

Üst üste son 4 maçını 1'er puan alıp tamamlayan ve düşme hattından çıkamayan kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Atilla Küçüktaka, galibiyet hasretine son vereceklerine inandığını söyledi.

Hafta içi mesaisinde son sıradaki Kırşehir'e konuk olacaklarını ifade eden Küçüktaka, "Rakibimiz de bizim gibi düşme potasından kurtulmak istiyor. Zor maç olacak ancak kazanıp ilk galibiyetimizi almayı hedefliyoruz" dedi.

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