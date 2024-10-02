Altınordu'da Hasan kulübeden çıkamadı

Altınordu'nun genç stoperi Hasan Berat Kayalı, geçen sezon 32 maça çıktığı A takımda bu sezon yedek kaldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da Hasan kulübeden çıkamadı
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02 Ekim 2024 15:48
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun altyapı patentli savunma oyuncusu Hasan Berat Kayalı bu sezon yedek kulübesini mesken tuttu.
 Geçen sezon A takıma yükselip kırmızı-lacivertli formayla ligde 32 maça ilk 11'de çıkan 19 yaşındaki stoper, bu sezon ise oynanan ilk 5 maçta yedek soyundu. Teknik Direktör Olcay Şahan, Hasan'ı sadece 2 karşılaşmada oyuna sonradan sokup 9 dakika süre verdi.

Teknik patron Şahan, ilk 5 maçta defans hattında yeni transferlere şans verdi. Alt yaş gruplarında 29 kez milli formayı terleten genç defans oyuncusu son olarak U19 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdi. Altınordu'nun büyük beklenti içinde olduğu gençler arasında yer alan Hasan'ın formayı kapmak için antrenmanlarda mücadele verdiği ifade edildi.

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