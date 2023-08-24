Altınordu'da gözler Serhat'ta

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da bu sezon kaleci Serhat Öztaşdelen'in sergileyeceği performans merakla bekleniyor. İzmir ekibinin altyapısından yetişen 18 yaşındaki file bekçisi, ilk kez A takımda birinci kaleci olarak görev yapacak.



Son yıllarda kendi yetiştirdiği kalecileri bonservis bedeli elde ederek Süper Lig kulüplerine gönderen kırmızı-lacivertlilerin, yeni bir kaleciyi daha Türk futboluna kazandırması bekleniyor.



Kariyerinde 1'inci Lig'de 7, Türkiye Kupası'nda 3, U18 Milli Takımı'nda 1 kez şans bulan Serhat, bu sezon 2'nci Lig'de kendini gösterme fırsatı yakalayacak. Geçmiş yıllarda Berke Özer, Erce Kardeşler, Muhammet Taha Tepe, Ozan Can Oruç ve Erhan Erentürk gibi kalecileri vitrine çıkarıp Süper Lig'e uğurlayan Altınordu, son olarak genç eldiven Onur Alp Çevikkan'ı henüz A takımda oynamadan 700 bin Euro bonservis ücretiyle Trabzonspor'a gönderdi.



