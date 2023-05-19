Altınordu'da gözler Özkan'da

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma ihtimali mucizelere bağlı olan Altınordu'da kulübü devretme kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın futbolcu yetiştirme işine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.



Kulüpten yapılan açıklamada misyon ve vizyona uygun yatırımcılarla görüşüleceği ve futbol haklarının devredileceği belirtirken, "Başkanımız bu toprakların çocukları ile ilgilenmeye devam edecektir" sözleri, Özkan'ın oyuncu yetiştirme mesleğini bırakmayacağı şeklinde yorumlandı.







