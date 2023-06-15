Altınordu'da gözler Onuralp Çevikkan'da

Bu sezon Spor Toto 2. Lige düşen Altınordu, Onuralp Çevikkan'dan kazanılacak parayla rahat nefes almak istiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Altınordu'da gözler Onuralp Çevikkan'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Haziran 2023 15:57
Spor Toto 2. Lige düşen Altınordu, Trabzonspor'un kadrosuna katmak üzere olduğu genç kaleci Onuralp Çevikkan'dan gelecek bonservis ücretiyle kasasını doldurmayı planlıyor.

Trabzonspor'un Altınordu'da geçen aralık ayında altyapıdan profesyonel yapılıp ligde ve kupada henüz hiç oynamayan 17 yaşındaki milli kaleciyi 700 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edeceği, kırmızı-lacivertlilerin bir sonraki transferden yüzde 25 pay alacağı iddia edildi.

6. OYUNCU OLACAK

İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü öğrenilirken, transferin resmiyet kazanması halinde Altınordu, Trabzonspor'a altyapısından yetişen 6'ncı oyuncuyu göndermiş olacak. Daha önce kaleciler Erce Kardeşler ve Muhammet Taha Tepe ile forvet Enis Destan bonservis alınarak Trabzon'a gitmiş, Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz ise olaylı bir şekilde Altınordu'dan ayrılıp Karadeniz ekibine imza atmıştı. Altınordu geçen hafta Emircan Gürlük'ü de 2 milyon Euro bonservisle Rusya'ya satmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery