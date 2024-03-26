Altınordu'da Gökberk zincir kırdı

Daha önce Altınordu'da A takım formasıyla 19 Ekim 2022'de kupada Sapanca Gençlikspor'a 2 gol atan Gökberk, bekleneni veremeyince tecrübe kazanması için farklı kulüplere kiralık gönderilmişti. 3'üncü Lig'de kiralık oynadığı takımlarda 4 golü bulunan Gökberk, 2'nci Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.



Altınordu formasıyla akademi liglerinde 143 gol kaydeden ve 2 kez U18 Milli Takımı'na seçilen Gökberk, 2020-21'de 3'üncü Lig'de yer alan Kızılcabölükspor'a kiralandı. Bir sezon sonra yuvaya dönen genç forvet A takım formasıyla 1'inci Lig'de sadece 1 maçta şans buldu. Geçen sezon 1'inci Lig'de 5 müsabakada süre alan Gökberk, ikinci devrede 3'üncü Lig'de mücadele eden 1922 Konyaspor'a kiralık gitti. Bu sezonun ilk yarısında yine 3'üncü Lig'de kiralık olarak bu kez Siirt İl Özel İdaresispor'da görev yapan 22 yaşındaki forvet devre arasında yuvaya döndü.



