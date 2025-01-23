Altınordu'da Ersan Parlatan imzaladı

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da Olcay Şahan'ın yerine anlaşmaya varılan teknik direktör Ersan Parlatan, 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza törenine Başkan Seyit Mehmet Özkan ve Sportif Direktör Murat Korkmaz katıldı. Yardımcı antrenörü olarak Ender Traş ve kaleci antrenörü olarak Murat İsmet Erdeğer ile çalışacak Ersan Parlatan, "Çok güzel bir camia ve kulüple anlaşmış bulunmaktayım. Muhteşem bir tesis var. Sezon başından beri Altınordu ve ligi takip ediyorum. Hem Türkiye'de, hem de Almanya'da çalıştım. Her iki kültürü de biliyorum" dedi.



Büyük sözler söylemek istemediğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Lig yarışının içindeyiz. Büyük sözler söylemek doğru değil. Biz önce takımı ve oyuncuları tanımak istiyoruz. Çok çalışarak oyuncularla iletişim halinde olarak iyi yolda ve doğru bir şekilde ilerlemek istiyoruz. Hedefe ulaşmayı istemem gayet normal. Başarılı olacağımıza inanıyorum. İlk etapta iddialı konuşmak doğru değil. Bunları biraz zamana bırakarak görmek lazım. Altınordu'da uzun vadeli çalışıp takımı üst seviyelere çıkarmak istiyoruz. Bu takımın yeri asla 2'nci Lig değil. Hedeflediğimiz 1'inci Lig'e en kısa sürede yükselmek istiyoruz" diye konuştu.



SEYİT MEHMET ÖZKAN: İKİNCİ HÜSEYİN EROĞLU'NU ARIYORUM



Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, yeni teknik direktörleri Ersan Parlatan'ı uzun süredir takip ettiklerini belirterek, "Bizim mutlaka 1'inci Lig'e çıkmamız gerekiyor. 2'nci Lig göz önünde değil. Genç oyuncularımızı vitrine ve görücüye çıkarmak istiyorsak mutlaka 1'inci Lig'e yükselmeliyiz. Hüseyin Eroğlu ile 10 yıllık yakaladığımız periyodu daha yukarıya taşımak istiyoruz. Süper Lig'e çıkıp Athletic Bilbao gibi bir yapıda olmamız lazım. Buradan açıkça söylüyorum ben ikinci Hüseyin Eroğlu'nu arıyorum. Bu nedenle Ersan Parlatan hocamız ile uzun yıllar beraber çalışmak istiyoruz" dedi. Başkan Özkan şöyle devam etti: "Avrupa'da bile bir çok takımda olmayan bir yerleşkenin içindeyiz. Maalesef bu yerleşkenin hakkını veremiyoruz. Bu yerleşkenin hakkı Süper Lig'de mücadele etmek ve Avrupa takımları ile kora kor mücadele etmektir. Şu anda şampiyonluğun paydaşıyız. Mücadele ettiğimiz tüm takımlar bizim kardeşimizdir."



