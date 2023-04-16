Altınordu'da Erdi Dikmen sevinci

Altınordu'da sakatlığını atlatan Erdi Dikmen'in iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Altınordu'da Erdi Dikmen sevinci
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16 Nisan 2023 14:05
SPOR Toto 1. Lig'de 33'üncü haftayı Adanaspor'u 3-0 hükmen yenerek tamamlayan Altınordu'da stoper Erdi Dikmen'in iyileşmesi teknik ekibin elini güçlendirdi.

Ligde 24 Mart'taki Yılport Samsunspor deplasmanında sarı kart cezalısı durumuna düştükten sonra dizinden sakatlık yaşayan tecrübeli savunmacı Denizlispor, Eyüpspor ve Altay (D) müsabakalarında kadroda yer almadı.

Geçen hafta iyileşip takımla çalışmalara başlayan Erdi'nin bu hafta antrenman eksiğini kapatarak Manisa FK deplasmanında kadroya alınması bekleniyor.

Altınordu'da cezalı Kubilay ve Kürşad dışında eksik yok.

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