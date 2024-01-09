Altınordu'da Ege'ye milli davet

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da ilk yarının son haftalarında A takım kadrosuna alınan Ege Arslan, U18 Milli Takımı'na davet edilerek çifte sevinç yaşadı.
İzmir ekibinin altyapısından yetişip 2022'de profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki orta saha oyuncu daha önce 1 kez U16, 9 kez de U17 Milli Takımı'nda şans bulmuştu. Bu sezon A takım formasıyla ligde 4, kupada 1 kez forma giyerek ilk resmi maçlarına çıkan Ege, U18 Milli Takımı'nda ilk defa boy gösterecek. Ay-yıldızlılar 13-20 Ocak tarihlerinde Antalya'da hazırlık kampı yapacak. Genç futbolcu ligde Diyarbekirspor (D), Vanspor, Karacabey Belediyespor ve Ankaraspor (D) maçlarında görev aldı.
İzmir ekibinin altyapısından yetişip 2022'de profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki orta saha oyuncu daha önce 1 kez U16, 9 kez de U17 Milli Takımı'nda şans bulmuştu. Bu sezon A takım formasıyla ligde 4, kupada 1 kez forma giyerek ilk resmi maçlarına çıkan Ege, U18 Milli Takımı'nda ilk defa boy gösterecek. Ay-yıldızlılar 13-20 Ocak tarihlerinde Antalya'da hazırlık kampı yapacak. Genç futbolcu ligde Diyarbekirspor (D), Vanspor, Karacabey Belediyespor ve Ankaraspor (D) maçlarında görev aldı.
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