Altınordu'da Ege'ye milli davet

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da ilk yarının son haftalarında A takım kadrosuna alınan Ege Arslan, U18 Milli Takımı'na davet edilldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da Ege'ye milli davet
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09 Ocak 2024 15:45
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da ilk yarının son haftalarında A takım kadrosuna alınan Ege Arslan, U18 Milli Takımı'na davet edilerek çifte sevinç yaşadı.

İzmir ekibinin altyapısından yetişip 2022'de profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki orta saha oyuncu daha önce 1 kez U16, 9 kez de U17 Milli Takımı'nda şans bulmuştu. Bu sezon A takım formasıyla ligde 4, kupada 1 kez forma giyerek ilk resmi maçlarına çıkan Ege, U18 Milli Takımı'nda ilk defa boy gösterecek. Ay-yıldızlılar 13-20 Ocak tarihlerinde Antalya'da hazırlık kampı yapacak. Genç futbolcu ligde Diyarbekirspor (D), Vanspor, Karacabey Belediyespor ve Ankaraspor (D) maçlarında görev aldı.
 
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