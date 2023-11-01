Altınordu'da Devrim Taşkaya göz dolduruyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun bu sezon kadrosuna dahil ettiği sağ kanat oyuncusu Devrim Taşkaya, sergilediği performansla nokta transfer olduğunu gösterdi.



Yeni sezon için Amed Sportif'le el sıkıştıktan sonra süre bulamadan Diyarbakır ekibinden ayrılıp İzmir temsilcisine imza atan Devrim, kırmızı-lacivertli formayla çıktığı 7 maçta 2 gol, 2 asistle oynayarak alkış topladı. Altınordu, Devrim'in skora katkı sağladığı 3 maçta 7 puan topladı.



İlk kez 5'inci haftada deplasmanda 1-1 sona eren Bursaspor maçında şans bulan 26 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de yer aldığı karşılaşmada 90+2'nci dakikada rakip fileleri sarsıp takımının 1 puan kazanmasında kritik rol oynadı. Daha sonra oynanan 6 müsabakada 11'deki yerini kaptırmayan Devrim, 4-0'lık zaferle sonuçlanan Kırklarelispor maçında 1 asist yaparken, son olarak 3-1 galibiyetle biten Zonguldak Kömürspor deplasmanında 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



