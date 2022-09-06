Spor Toto 1. Lig'de bay geçirdiği 4'üncü hafta sonunda 2 puanla düşme hattına gerileyen Altınordu'da santrfor Bertuğ Bayar, tamamen iyileşerek formuna kavuştu. Geçen cuma günü U19 takımıyla oynanan antrenman maçında 2 kez rakip fileleri sarsan 25 yaşındaki forvet, formaya göz kırptı. Akhisarspor'dan transfer edilen Bertuğ, performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü.
BERTUĞ FORMA REKABETİNİN İÇİNDE
Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle ligin ilk haftasındaki Gençlerbirliği deplasmanında kadroda yer almayan, Sakaryaspor ve Boluspor (D) randevularında oyuna sonradan giren Bertuğ, pazartesi günü iç sahada oynanacak Pendikspor maçında kırmızı-lacivertli ekibin önemli kozlarından biri olacak. İlk 11'i zorlayan golcünün, Ahmet Dereli ile forma rekabeti yaşadığı ifade edildi.
BERTUĞ FORMA REKABETİNİN İÇİNDE
Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle ligin ilk haftasındaki Gençlerbirliği deplasmanında kadroda yer almayan, Sakaryaspor ve Boluspor (D) randevularında oyuna sonradan giren Bertuğ, pazartesi günü iç sahada oynanacak Pendikspor maçında kırmızı-lacivertli ekibin önemli kozlarından biri olacak. İlk 11'i zorlayan golcünün, Ahmet Dereli ile forma rekabeti yaşadığı ifade edildi.
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