Altınordu'da Bertuğ fırsat tepti

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forvet Bertuğ Bayar, bu sezon ikinci kez formayı kapma şansını kaçırdı. Ahmet Dereli'nin sakatlığında Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de görev alan 26 yaşındaki futbolcu, kırmızı-lacivertli takım 2-0 geriye düşünce 69'uncu dakikada oyundan alındı. Teknik direktör Ufuk Kahraman, gol umudu olarak Bertuğ'un yerine öz kaynaktan yetişen 21 yaşındaki Gökberk'i sahaya sürerken, İzmir temsilcisi rakibine 3-0 yenilmekten kurtulamadı.



Sezon başında Akhisarspor'dan transfer edilen golcü Bertuğ, bu sezon ilk kez 7'nci haftadaki Keçiörengücü maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Teknik patron Kahraman, 4-1 kaybettikleri o maçta takımının soyunma odasına 3-0 geride girmesinin ardından Bertuğ'u oyundan alıp Ahmet Dereli'yi sahaya sürmüştü. Oynadığı 8 maçta 2 kez ilk 11'de yer alıp toplam 221 dakika süre bulan Bertuğ Bayar, kırmızı-lacivertli formayla henüz skora katkı sağlayamadı.

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