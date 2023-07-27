Altınordu'da Berkcan dönmeyecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Altınordu, geçen sezon tecrübe kazanması için 3'üncü Lig ekipleri Gümüşhane Sportif ve Efeler 09 SFK'ya kiralık olarak gönderdiği golcü Berkcan Cengiz'le yolları ayırma kararı aldı.



Boluspor altyapısında yetişip, 2021'de Altınordu altyapısına transfer olan 21 yaşındaki santrfor, geçen yıl 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı.



Altınordu formasıyla U19 Gelişim Ligi'nde 2021-22'de 18 gol atıp yıldız adayı olarak gösterilen Berkcan, geçen sezon 3'üncü Lig'de Gümüşhane'de 1, Efeler 09'da ise 5 maçta şans bulup, gol atma başarısı gösteremedi.