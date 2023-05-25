Altınordu'da Başkan Özkan'a camia desteği

Spor Toto 1. Lig'de küme düşen Altınordu'da kulübün futbol haklarını devretme kararı alan başkan Seyit Mehmet Özkan'a kırmızı-lacivertli camiadan, "Beraber yola devam edelim" mesajı geldi.



Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Halim Bezircilioğlu, Altınordu Futbol Yatırımları A.Ş.'nin Mehmet Özkan'ın kendi şirketi olduğunu belirterek, "Futbol Mehmet Bey'in kendi bünyesinde ama diğer tarafta camia var. Kararına saygı duyuyoruz ama biz onunla beraber yola devam etmek isteriz. Biz neticede 100 yıllık camiayız. Çok daha zor zamanlar geçirdik ve düştüğümüz yerden bir avuç toprak alarak ayağa kalktık. Dimdik ayaktayız" dedi.



Altınordu'nun 100 yıldır Türk sporuna, sporcu yetiştirdiğini ifade eden Bezircilioğlu, futbolun patronu Özkan'la görüştüğünü söyleyerek, "Başta, 'Geçmiş olsun' dedik. Gelen hepimizin sevdasına geldi. İşler biraz daha soğuyunca daha serin kanlı bir yaklaşım olur. Ligden düşmek hepimizi yıprattı, üzdü ama şampiyonluk hedefiyle çıktığınız yolda küme düşebilirsiniz. Ligde kalmak isterken şampiyon olabilirsiniz. Sporda bunlar var. Küme düşmek hepimizi gark etti, hayal kırıklığı yaşattı. 100 yıllık kulübün hayatında olabilen şeyler. İnşallah seneye tekrar 1'inci Lig'e çıkar mücadeleye devam ederiz" diye konuştu.



