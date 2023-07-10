Altınordu'da ayrılık gerçekleşti

Gelecek sezon Spor Toto 2. Ligde mücadele edecek olan ve takımı dağıtma kararı alan Altınordu'da bir ayrılık gerçekleşti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Altınordu'da ayrılık gerçekleşti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Temmuz 2023 14:15
Spor Toto 2. Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da öz kaynak sisteminden yetişen 19 yaşındaki sol kanat Polat Abay'la yollar ayrıldı.

Muğla Atletikspor'da futbola başlayıp, 2014'te Altınordu altyapısına transfer olan ve 2019'da profesyonel sözleşme imzalayan Polat, A takımda fazla forma şansı bulamadan yuvadan uçtu.

Alt yaş gruplarında 41 kez milli formayı terleten genç futbolcu Altınordu'ya teşekkür ederek, "Burada futbol oynadığım süre boyunca birlikte çalıştığım Başkanım Seyit Mehmet Özkan'a yönetim kurulu üyelerimize, tüm hocalarıma, kulüp çalışanlarımıza bana gösterdikleri sevgi ve destekten dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.

AVRUPA'DAN TALİP VAR

Altınordu'dan ayrılan Polat Abay ile Hollanda 2'nci Ligi ekibi Den Haag'ın yanı sıra İsveç ve Belçika'dan bazı kulüplerin ilgilendiği belirtildi. Geçen sezon kiralık olarak Karşıyaka ve Nazilli Belediyespor'da top koşturan Polat'ı TFF 1'inci Lig'den isteyen kulüplerin de olduğu ancak genç futbolcunun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ifade edildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery