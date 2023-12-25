Altınordu'da Atilla Küçüktaka takıma inanıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son maçında deplasmanda play-off hattındaki Ankaraspor'a 1-0 mağlup olan Altınordu'da teknik direktör Atilla Küçüktaka ikinci devrede çok daha iyi bir takım izleteceklerini ifade etti.

Devreyi düşme hattının 1 puan ve 2 basamak üzerinde tamamlayan İzmir ekibinin tecrübeli çalıştırıcısı, "Geldiğimiz noktada çocuklardan çok umutluyum. Ankara'da skor olarak kaybettik ancak ilk yarıda 2 topumuz direkten döndü, altıpastan gol kaçırdık. Kalecinin çizginin içinden çıkardığı bir top var. Toplam 4 net pozisyonu değerlendiremedik. Duran toptan bir gol yedik" dedi.

Geleceğe güvenle, moralle ve iştahla baktıklarını anlatan teknik patron Atilla Küçüktaka, "Genele baktığımızda oyunuyla keyif alan, keyif veren, coşkulu bir takım olduk. Çok zor bir dönemde yola çıktık. Kulübümüz maalesef küme düşmüştü. Gençler ilk defa bir arada yolculuğa çıktı. Oyunsal anlamda her hafta üzerine katarak ilerledik, skor bazında sıkıntı yaşadık. Aldığımız puanın çok daha fazlasını hak ettik. Ancak futbol skor oyunu. Bizim için önemli olan oyundu. Takım ruhunu yakaladık. İkinci yarıdan çok umutluyuz" diye konuştu.

Altınordu ilk yarıda 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet alırken; 19 gol atıp, 19 gol yedi.