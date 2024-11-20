Altınordu'da Arif ilk heyecanı yaşadı

Altınordu'da kaleci Arif Şimşir, profesyonel kariyerinde ilk kez bir lig maçında görev yapmanın heyecanını yaşadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da Arif ilk heyecanı yaşadı
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20 Kasım 2024 15:15
 TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda düşme hattındaki Karaköprü Belediyespor'u 4-2 yenerek zirve yarışını sürdüren Altınordu'da kaleci Arif Şimşir, profesyonel kariyerinde ilk kez bir lig maçında görev yapmanın heyecanını yaşadı.

U20 Milli Takımı'nda görev yapan kaleci Serhat'ın yokluğunda eldivenleri devralan 19 yaşındaki file bekçisi, "İlk defa maça çıktığım için çok mutluyum. İnşallah devamı da gelecek. Takım olarak güzel bir gidişatımız var. Güzel bir ivme yakaladık. Hafta sonu 1461 Trabzon maçında da aynı gidişatımızı sürdürüp zirve yarışımızı devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Daha önce Türkiye Kupası'nda 2 kez şans bulan Arif, alt yaş gruplarında 13 kez milli oldu.

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