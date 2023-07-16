Altınordu'da, Anıl tek kaldı

Altınordu'da şu anki kulüpten yetişmeyen tek futbolcu Anıl Arıcıoğlu oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Altınordu'da, Anıl tek kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2023 15:48
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu yeni sezon hazırlıklarına Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde 26 kişilik kadrosuyla başlarken, takımın mevcut kadrosunda öz kaynak sisteminden yetişmeyen tek oyuncunun Anıl Arıcıoğlu olması dikkat çekti.

İzmir temsilcisinin önceki sezon Fethiyespor'dan kadrosuna kattığı 23 yaşındaki forvet, geçen sezon Nazilli Belediyespor'a kiralanmıştı.

Altınordu'nun küme düşmesiyle yuvaya dönen Anıl, yeni sezonda kendisini gösterme fırsatı bulacak. Kırmızı-lacivertlilerde antrenmanlara çıkan 25 oyuncu akademiden yetişerek profesyonel oldu. İzmir ekibinde teknik heyetin raporuyla A takıma 3-4 tecrübeli transfer yapılacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery