Altınordu'da Altar Han şoku

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu genç sol kanat oyuncusu Altar Han Hidayetoğlu'ndan gelen kötü haberle sarsıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da Altar Han şoku
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22 Kasım 2023 14:59
Önceki hafta deplasmanda oynanan Esenler Erokspor maçının ilk yarısında dizinden sakatlanan Altar Han'ın çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi.

Sezonu kapatan 22 yaşındaki futbolcunun dizindeki ödemin inmesinin ardından ameliyat olacağı belirtildi.

Kırmızı-lacivertli formayla çıktığı 11 maçta 3 kez rakip fileleri sarsan Altar Han'ın sakatlığı keyifleri kaçırdı. Altınordu'da kadro dışı kalan santfor Ali Özgün'le yolları ayırmaya hazırlanan yönetim, Altar Han'ın da sakatlanmasıyla hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvadı.

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