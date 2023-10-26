Altınordu'da Altar Han golle tanıştı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da altyapı patentli 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Altar Han Hidayetoğlu, son olarak 4-0 galibiyetle sonuçlanan Kırklarelispor maçında attığı 2 golle alkış topladı. Genç futbolcu kırmızı-lacivertli formayla profesyonel kategoride ilk kez gol sevinci yaşadı.



Kayseri Şekerspor ve Kayseri Erciyesspor altyapısında oynadıktan sonra 16 yaşındayken 2017 yılında Altınordu altyapısına transfer olan Altar Han, 2019'da profesyonel sözleşme imzaladı. Profesyonel olduktan sonra 2019-2020'de o dönem Altınordu'nun pilot takımı olan Niğde Anadolu FK'ya kiralanan Altar Han, 2'nci Lig'de 24 maçta 4 gol attı. Niğde formasıyla bir sonraki sezon aynı ligde 28 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri sarsan genç krampon, 2021-22'de kiralık gittği 2'nci Lig ekibi Isparta 32 Spor'da 13 müsabakada 4 gol kaydetti. Geçen sezon Düzcespor'a kiralanan Altar Han, 2'nci Lig'de 36 maçta 11 gol atarak dikkat çekti. Bu yıl yuvaya dönen 22 yaşındaki oyuncu, 8'nci maçında ilk gollerini attı. Altar Han, 2'nci Lig'de toplam 111 maçta 6 gol kaydetti.