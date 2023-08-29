Altınordu'da Alperen'in sevinci yarım kaldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Nazilli Belediyespor'a 3-2 yenilen Altınordu'da genç sol bek Alperen Selvi kariyerinin ilk golünü atsa da buruk sevinç yaşadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da Alperen'in sevinci yarım kaldı
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29 Ağustos 2023 14:25
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Nazilli Belediyespor'a 3-2 yenilerek sezona mağlubiyetle başlayan Altınordu'da genç sol bek Alperen Selvi, profesyonel futbol kariyerinde attığı ilk golün sevincini tam anlamıyla yaşayamadı.

Kırmızı-lacivertli kulübün altyapısından yetişip geçen sezondan bu yana A takımda forma şansı bulmaya başlayan 22 yaşındaki defans oyuncusu, Nazilli Belediyespor karşısında henüz 6'ncı dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

İzmir temsilcisi 2 kez öne geçtiği karşılaşmada son dakika golüyle rakibine boyun eğerken, rakip fileleri sarsarak maçın başında büyük sevinç yaşayan Alperen son düdükle birlikte buruk sevinç yaşadı.
 
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