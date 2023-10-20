Altınordu'da Ali Özgün kadro dışı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da tecrübeli golcü Ali Özgün'ün kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.



Kırşehir deplasmanına götürülmeyen gurbetçi forvetin disiplinsiz davranışları nedeniyle gözden çıkarıldığı ifade edildi. Geçen sezon ara transfer döneminde Menemen FK'dan transfer edilen ve kırmızı-lacivertli formayla 1'inci Lig'de 15 maçta 9 gol kaydeden Ali, bu sezon 2'nci Lig'de 6 karşılaşmada 1 kez rakip fileleri sarstı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 33 yaşındaki santrforun devre arasında kendisine kulüp bulması bekleniyor. Almanya doğumlu Ali Özgün, sezon öncesi kamp dönemine de gecikmeli katılmıştı.