Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da tecrübeli sağ kanat oyuncusu Ahmet İlhan, görev aldığı 7 maçta 7 kez rakip fileleri sarsarak, ligdeki 3 takımın toplam gol sayısını geride bıraktı. Kırmızı-lacivertli formayla Gençlerbirliği (2), Boluspor, Tuzlaspor, Samsunspor ve Denizlispor (2) ağlarını havalandıran Ahmet İlhan, oynadığı 9 maçta 5 gol bulan Göztepe ve 10 maçta 5 gol bulan Altay ile Denizlispor'dan fazla gol attı.



AHMET İLHAN ZİRVEYE GÖZ KIRPTI



İzmir temsilcisi, 34 yaşındaki futbolcunun gol sevinci yaşadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan topladı. Gol krallığı yarışında 9 golü bulunan Sakaryaspor'un Kongolu santrforu Kasongo'nun ardından 7 golle ikinci sırada yer alan Ahmet İlhan Özek, sergilediği performansla zirveye göz kırptı. Altınordu'da 3'üncü sezonunu geçiren deneyimli krampon ilk yılında 10 gol, geçen sezon ise ligde 11, kupada 1 olmak üzere 12 gol attı.





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