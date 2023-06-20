Altınordu'da 7 genç yuvaya döndü

Spor Toto 1. Lig'den düşen Altınordu'da geçen sezon tecrübe kazanmaları için alt liglerdeki kulüplere kiralık gönderilen 7 genç futbolcu, kırmızı-lacivertlilerin TFF 2. Lig'de mücadele edeceği 2023-24 sezonu öncesi A takım kadrosuna dahil edildi.



İzmir ekibinin geçici tranfserle gönderdiği ön libero Atalay Gürel (22), orta saha oyuncuları Tayfun Tatlı (21) ve Emre Oymak (22), kanat oyuncuları Altar Han Hidayetoğlu (21) ve Abdullah Soğucak (20) ile forvetler Anıl Arıcıoğlu (23) ve Gökberk Efe (21) yuvaya döndü. Küme düştükten sonra pekçok oyuncusu serbest kalan Altınordu, yeni sezon öncesi gençlerine sarıldı.



Atalay, 2. Lig'de Menemen FK formasıyla 32 maçta 5 gol attı. Tayfun, 3. Lig'de Gümüşhanespor'da 29 karşılaşmada 1 gol kaydetti. Emre, ikinci yarıda gidip 18 maçta oynadığı Van Spor FK ile 2. Lig'de Play-Off deneyimi yaşadı. Altar Han, Düzcespor formasıyla 2. Lig'de 36 maçta 11 kez rakip fileleri sarstı. Abdullah, ara transferde gittiği Bergama Belediyespor'da 3. Lig'de 9 müsabakada 2 gol attı. Anıl, 2. Lig ekibi Nazilli Belediyespor'da 21 maçta 1 gol kaydetti. Gökberk ise ikinci yarı gittiği 3. Lig ekibi 1922 Konyaspor'da 11 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.



EMİRHAN GİTTİ, ALİ ÖZGÜN YOLCU



TFF 2. Lig'e düşen Altınordu'da sözleşmesi sona eren isimler arasında yer alan orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan, yeni sezon öncesi 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Altınordu'nun geride bıraktığımız sezon ara transfer döneminde Sakaryaspor'dan kadrosuna dahil ettiği Emirhan, 15 maçta 1 asistle oynadı.



Yine ara transferde Menemen FK'dan takıma katılan santrfor Ali Özgün'ün de ayrılık hazırlığında olduğu öğrenildi. Altınordu formasıyla 15 maçta 9 gol atan gurbetçi golcünün sözleşmesinde alt lige düşme halinde fesih maddesi yer aldığı belirtildi.





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