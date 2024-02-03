Altınordu'da 6 oyuncuyla imza

Altınordu altyapıda forma giyen 6 futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı.



Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılan imza töreninde U19 takımından Fırat Başkaya, Muharrem Cizgili, Burak Gültekin, Arif Asaf Gültekin ve Muhammed Kerem Türkmen ile U17 takımından Arda Yılmaz kontrat imzaladı.



Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Çok mutluyum ve gururluyum. Hepinizi önce A takımımızda sonra A Milli Takım'da sonrasında Avrupa'nın 5 büyük liginde görmek istiyorum. Bu yolda başarılı olmak için çok çalışmalısınız" dedi.



