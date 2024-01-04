Altınordu'da 3 oyuncuya milli davet

2. Lig ekibi Altınordu'da kaleciler Mert Furkan Bayram ve Arif Şimşir ile stoper Hasan Berat Kayalı, U19 Milli Takımı'na seçildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; Altinordu.org
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Altınordu'da 3 oyuncuya milli davet
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04 Ocak 2024 15:45
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 3 oyuncusunu U19 Milli Takımı'na göndermenin gururunu yaşıyor.

Kırmızı-lacivertli ekipte görev alan kaleciler Mert Furkan Bayram ve Arif Şimşir ile stoper Hasan Berat Kayalı, ay-yıldızlı ekibin Ürdün ile oynayacağı özel maçın kadrosuna davet edildi.

Türkiye, 19 Ocak Cuma günü Antalya'da Ürdün ile hazırlık maçı oynayacak. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 10 Ocak Çarşamba günü Antalya'da toplanacak.

 
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