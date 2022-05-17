Altınordu'da 10 yıllık dönem sona erdi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Yolun açık olsun Hüseyin Eroğlu. TFF 3. ve 2. Lig şampiyonlukları ve Süper Lig yolunda play-off finali oynatma gururunu bizlere yaşatan Hüseyin Eroğlu'na bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Hüseyin Eroğlu, 2012-2013 sezonundan bu yana İzmir ekibinin teknik direktörlüğünü yapıyordu.





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