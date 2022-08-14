Altınordu cephesinden 3 gol için açıklama

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman ekran başındaki futbolseverlere keyifli bir futbol izlettirdiklerini belirterek, "Aslında planlanmış 3 tane gol kazandık, ama bunun yanı sıra bir taç ve bir kornerden iki duran toptan konsantrenin dağıldığı anda gol yedik. Gençlerbirliği'ni iyi tanıyoruz, geçiş oyununu iyi oynayan bir takım, bu yönde çalıştık. Gençlerbirliği'ni çok iyi analiz ettiğimi düşünüyorum. Duran toplardan 2 gol yenmesi biraz da takımın konsantrasyonunu dağıttı." diye konuştu.



İkinci yarı kendilerinin de geçiş oyununa dönmeye çalıştıklarını aktaran Kahraman, "Pozisyonlar da yakaladık daha fazla gol de atabilirdik, 3-3 bitti, ligin ilk maçları her zaman zordur. Bundan sonraki dönemlerde Gençlerbirliği'ne başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.



