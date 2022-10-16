Altınordu cephesi mutlu; 'Zaafları değerlendirdik'

Spor Toto 1. Lig'de Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Ufuk Kahraman, "Kendi oyun kurgumuzu rakibe kabul ettirmeye çalıştık ve tabii ki rakibin on kişi kalması bizim için avantaj oldu." dedi.



Kahraman, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, iç sahada ilk galibiyetlerini aldıklarını, maç için söylenecek çok şey olduğunu ancak Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle galibiyete çok sevinemediklerini kaydetti.



Patlamada vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Kahraman, şöyle konuştu:



"Tedavisi süren hastalara acil şifalar diliyorum. Samsunspor'un başında değerli hocam 10 seneden beri birlikte yanında yardımcı antrenörlüğü yaptığım değerli Hüseyin hocam vardı. Hem kulübümüz adına hem de tabii ki kendim adına çok duygusal bir maçtı. Samsunspor'a karşı çalışmalarımızı bir hafta boyunca yaptık. Rakibin zaaflarını değerlendirmek için iyi oyun sergilememiz gerektiğini çok iyi biliyordum. Kendi oyun kurgumuzu rakibe kabul ettirmeye çalıştık ve tabii ki rakibin on kişi kalması bizim için avantaj oldu. Dediğim gibi çok fazla da konuşmak istemiyorum. Duygusal bir maçtı benim adıma. Bundan sonra da Hüseyin hocama, Samsunspor'a da başarılar diliyorum."





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