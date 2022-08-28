Altınordu cephesi 1 puandan mutlu; 'Altın değerinde'

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Altınordu Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman, Boluspor'un iyi bir takım olduğunu bildiklerini ifade ederek, "Bizim için zor bir deplasmandı. Ama biz Altınordu takımı olarak, ilkemiz şudur. Futbolu güzelleştirerek, zevk vererek, izleyenlere seyir zevki, yüksek futbol oynayarak oynamaya çalışıyoruz. Bu hep böyle olacak zaten." şeklinde konuştu.
Boluspor karşılaşmasının da zevk alınarak izlendiğini vurgulayan Kahraman, "Altınordu takımı, her geçen gün form yakalayacaktır. Bizim için Bolu maçı çok kritik bir virajdı. Geçen hafta evimizde kaybettiğimiz 3 puan vardı. Buraya da 3 puan almak için gelmiştik. Kaybedebilirdik. Son 90 artıda kazanabilirdik. Deplasmanda alınan 1 puan her zaman önemlidir. Altın değerinde 1 puandır." dedi.
Boluspor karşılaşmasının da zevk alınarak izlendiğini vurgulayan Kahraman, "Altınordu takımı, her geçen gün form yakalayacaktır. Bizim için Bolu maçı çok kritik bir virajdı. Geçen hafta evimizde kaybettiğimiz 3 puan vardı. Buraya da 3 puan almak için gelmiştik. Kaybedebilirdik. Son 90 artıda kazanabilirdik. Deplasmanda alınan 1 puan her zaman önemlidir. Altın değerinde 1 puandır." dedi.
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