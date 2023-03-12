Altınordu: 'Bu sonucu beklemiyorduk'

Altınordu Teknik Sorumlusu Çağatay Rüştü Şalap, 4-0 mağlup oldukları Ankara Keçiörengücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Maç genelinde iyi pozisyonlar bulmak için gayret gösterdiklerini belirten Şalap, "İkinci yarı yediğimiz ikinci golden sonra oyundan koptuk. İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık ve beklemediğimiz bir sonuç oldu. Daha sonraki maçlar için çalışmalarımızı yapacağız. Bu takımı hak ettiği yere, küme düşme hattının üstüne taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

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