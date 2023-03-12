Altınordu: "Bu sonucu beklemiyorduk"

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Keçiörengücü'ne 4-0 mağlup olan Altınordu'da teknik sorumlu Çağatay Rüştü Şalap, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altınordu: 'Bu sonucu beklemiyorduk'
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12 Mart 2023 17:36
Altınordu Teknik Sorumlusu Çağatay Rüştü Şalap, 4-0 mağlup oldukları Ankara Keçiörengücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maç genelinde iyi pozisyonlar bulmak için gayret gösterdiklerini belirten Şalap, "İkinci yarı yediğimiz ikinci golden sonra oyundan koptuk. İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık ve beklemediğimiz bir sonuç oldu. Daha sonraki maçlar için çalışmalarımızı yapacağız. Bu takımı hak ettiği yere, küme düşme hattının üstüne taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
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