Altınordu, bu sezon deplasmanda bir ilki yaşadı

TFF 1. Lig'in 27. hafta mücadelesine konuk olduğu İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Altınordu, bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini elde etti.

Haber; AA
Altınordu, bu sezon deplasmanda bir ilki yaşadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2020 15:05
 TFF 1. Lig'in 27. hafta mücadelesine konuk olduğu İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Altınordu, bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini aldı.

Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, bu sezon istediği sonuçları alamadığı dış saha maçlarında ilk galibiyetine dün ulaştı.

İzmir temsilcisi, İstanbulspor'u 2-0 yenerek 13. deplasman maçında ilk kez sahadan galip ayrılmış oldu. Altınordu, dış sahada en son galibiyetini geçen sezonun 32. haftasında Adanaspor karşısında 2-1'lik skorla almıştı.

Altınordu, bu sezon 13 dış saha maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgiyle 7 puan topladı.

Ligde 27. haftanın ardından 30 puanla 14. sırada bulunan Altınordu, düşme hattındaki bir maçı eksik Osmanlıspor'un 8 puan önünde yer aldı. Altınordu, gelecek hafta Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u konuk edecek. 

Öte yandan TFF 1. Lig'de dış sahada galip gelemeyen tek takım Adanaspor kaldı

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için