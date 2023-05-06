Altınordu, Bodrumspor deplasmanında!

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, 36. haftada pazar günü play-off barajında kalmayı planlayan Bodrumspor'a konuk olacak.
Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Bodrumspor-Altınordu karşılaşmasında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
Ligde 34 puan ve averajla 14. sırada bulunan Altınordu, düşme hattındaki Gençlerbirliği'nin 3 puan önünde yer alıyor. Bodrumspor ise son 3 haftaya 55 puanla 7. sırada girdi.
Selim Ay'ın sakatlığının bulunduğu Altınordu'da Alperen Selvi ile burnundaki kırık nedeniyle burun ateli takılan Ali Emre Yanar, hafta içinde takımla çalışmalara başladı.
Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Bodrumspor-Altınordu karşılaşmasında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
Ligde 34 puan ve averajla 14. sırada bulunan Altınordu, düşme hattındaki Gençlerbirliği'nin 3 puan önünde yer alıyor. Bodrumspor ise son 3 haftaya 55 puanla 7. sırada girdi.
Selim Ay'ın sakatlığının bulunduğu Altınordu'da Alperen Selvi ile burnundaki kırık nedeniyle burun ateli takılan Ali Emre Yanar, hafta içinde takımla çalışmalara başladı.
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