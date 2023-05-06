Altınordu, Bodrumspor deplasmanında!

Altınordu, pazar günü Bodrumspor deplasmanında puan arayacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altınordu, Bodrumspor deplasmanında!
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06 Mayıs 2023 16:29
Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, 36. haftada pazar günü play-off barajında kalmayı planlayan Bodrumspor'a konuk olacak.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Bodrumspor-Altınordu karşılaşmasında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Ligde 34 puan ve averajla 14. sırada bulunan Altınordu, düşme hattındaki Gençlerbirliği'nin 3 puan önünde yer alıyor. Bodrumspor ise son 3 haftaya 55 puanla 7. sırada girdi.

Selim Ay'ın sakatlığının bulunduğu Altınordu'da Alperen Selvi ile burnundaki kırık nedeniyle burun ateli takılan Ali Emre Yanar, hafta içinde takımla çalışmalara başladı.

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