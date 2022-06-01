Altınordu, Bertuğ Bayar'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Akhisarspor'dan Bertuğ Bayar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altınordu, Bertuğ Bayar'ı transfer etti
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01 Haziran 2022 16:12
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, TFF 3. Lig'e düşen Akhisarspor'da forma giyen Bertuğ Bayar'la anlaştı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Öte yandan altyapıdan Mustafa Kocabaş'la da profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

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