Altınordu, Bertuğ Bayar'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, TFF 3. Lig'e düşen Akhisarspor'da forma giyen Bertuğ Bayar'la anlaştı.
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Öte yandan altyapıdan Mustafa Kocabaş'la da profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Öte yandan altyapıdan Mustafa Kocabaş'la da profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.
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