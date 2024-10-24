Altınordu başarılı çıkışın devamını istiyor

Son olarak deplasmanda Beykoz Anadoluspor'u 3-1 yenip 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlikle zirve yarışında averaj farkıyla namağlup ikinci sıraya tırmanan Altınordu, bu hafta evinde Fethiyespor engelini de kayıpsız aşmayı hedefliyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu başarılı çıkışın devamını istiyor
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24 Ekim 2024 16:35
Son güncelleme 24 Ekim 2024 17:35
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Beykoz Anadoluspor'u 3-1 yenip 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlikle zirve yarışında averaj farkıyla namağlup ikinci sıraya tırmanan Altınordu, bu hafta evinde Fethiyespor engelini de kayıpsız aşmayı hedefliyor. Dış sahada 3 beraberliğin ardından ilk deplasman galibiyetini Beykoz önünde alan, evinde ise 4'te 4 yapan kırmızı-lacivertlilerde Teknik Direktör Olcay Şahan, taraftarın desteğiyle iç sahada Fethiye'yi de yeneceklerini söyledi.

Genç teknik adam, "Biz maç maç odaklıyız, şu an Beykoz maçını bitirmiş olduk, bir gün gereken analizi yaptık. Bu hafta içinde gelecek maç ile ilgili gereken çalışmalara da başladık. Maç maç değerlendirdiğimiz için önceliğimiz şu an Fethiyespor maçıdır. Bu maçta nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağız, nasıl bir dizilişimiz olacak bunun çalışmasını bütün hafta sürdüreceğiz. İnşallah hafta sonu taraftarlarımızın önünde güzel bir galibiyetle haftamızı süsleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

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