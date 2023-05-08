Altınordu ateşe düştü

İzmir temsilcisi, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimden sonra evinde kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren 1 puan gerisindeki Erzurumspor'la hayati öneme sahip bir karşılaşmaya çıkacak.



Ligde 34 puanla 15'inci sırada yer alan kırmızı-lacivertiler, 33 puanla bir basamak altında düşme hattında yer alan Erzurumspor'u yenmesi halinde kümede kalmayı başaracak. Altınordu'nun puan kaybı durumunda küme düşen takım son hafta belli olacak.



Sezon sonunda olası puan eşitliğinde 34 puanlı Gençlerbirliği'ni ikili averajda geride bırakacak Altınordu, deplasmanda 2-1 yenildiği Erzurumspor'u yine yenemezse averaj ihtimallerinde avantaj kaybedecek. Bodrumspor karşısında final niteliğinde bir maçı kaybettiklerini ifade eden Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer, "Bu maçı unutmak zorundayız. Önümüzde çok önemli Erzurumspor maçı var. Bu maçı kazandığımız takdirde 37 puanla ligde kalmayı garantiliyoruz. Bütün gücümüzü gelecek haftaki maça harcamak zorundayız" diye konuştu.



Altınordu, son hafta ilk 2 hedefindeki Çaykur Rizespor'a konuk olacak.





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